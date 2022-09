Kicillof se despegó del debate por la suspensión de las PASO: “Debe discutirse en el Congreso”

En medio de los rumores de la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que un eventual debate sobre ello “tiene que darse en el Congreso nacional”. En declaraciones tras encabezar un acto con intendentes en la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, Kicillof respondió a la consulta de si se analiza derogar el sistema de las PASO con miras al proceso electoral que se llevará a cabo en 2023. “Varios gobernadores lo plantearon en sus provincias (la eliminación de las PASO). En Buenos Aires las hacemos junto con las nacionales, así lo marca nuestra ley provincial”, detalló el gobernador bonaerense, Kicillof. Por eso, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires subrayó que para una eventual eliminación de las PASO hay que discutir primero en el Congreso de la nación y “recién ahí” ver si se suspenden las elecciones. En ese sentido, para el gobernador bonaerense la eliminación de las PASO y la modificación de las reglas electorales nacionales “no puede ser una decisión independiente de la provincia de Buenos Aires“. “El otro día lei una declaración del expresidente Mauricio Macri, que decía que estaba totalmente en contra de las PASO. Evidentemente es un debate que se está dando en este momento y hay que tenerlo presente”, aseveró Kicillof.

