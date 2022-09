Joe Biden en la ONU: “Una guerra nuclear no se puede ganar”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó el miércoles a Rusia de violar los principios básicos de pertenencia a las Naciones Unidas al invadir Ucrania y dijo que su par ruso, Vladímir Putin, está haciendo amenazas “irresponsables” de utilizar armas nucleares. En su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Biden criticó al presidente Putin por iniciar una guerra no provocada. Unos 40 miembros de la ONU están ayudando a Ucrania con financiación y armas. “Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino, intentó borrar del mapa a un Estado soberano. Rusia ha violado descaradamente los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas”, dijo Biden. Más temprano el miércoles, Putin ordenó una movilización de 300.000 reservistas para luchar en Ucrania e hizo una amenaza apenas velada de utilizar armas nucleares, en lo que la OTAN calificó como un acto “temerario” de desesperación ante una inminente derrota. “Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar“, dijo Joe Biden y aseguró que nadie había amenazado a Rusia, a pesar de las afirmaciones de Putin en sentido contrario, y que Moscú había buscado el conflicto. Seguridad alimentaria global La Casa Blanca también anunció 2.900 millones de dólares de financiación adicional de Estados Unidos para combatir la inseguridad alimentaria mundial, que se suman a los 6.900 millones de dólares ya comprometidos este año. Estados Unidos ha reforzado su atención a la seguridad alimentaria desde que la invasión a Ucrania el 24 de febrero agravó una crisis alimentaria mundial. Rusia y Ucrania son los principales exportadores de cereales y fertilizantes y los envíos se vieron interrumpidos por la guerra. La ONU ha dicho que el conflicto ha empujado a otros 47 millones de personas al “hambre aguda“. “Este nuevo anuncio de 2.900 millones de dólares salvará vidas a través de intervenciones de emergencia e invertirá en asistencia de seguridad alimentaria a mediano y largo plazo para proteger a las poblaciones más vulnerables del mundo de la creciente crisis de seguridad alimentaria mundial”, dijo la Casa Blanca.

