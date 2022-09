Profundizan los controles nocturnos en Lomas

A fin de reforzar la prevención y verificar que los ciudadanos cumplan con las normas, el Municipio sigue desplegando operativos nocturnos en distintos barrios. Uno de los últimos se desplegó en las inmediaciones de Puente La Noria, un sitio estratégico en por donde ingresan y egresan vehículos entre Provincia y Capital. Allí los agentes de la Subsecretaría de Tránsito chequearon la documentación obligatoria para circular por las calles: Licencia, Verificación Técnica Vehicular (VTV), cédula verde o azul (según corresponda) y el comprobante de seguro vigente. En caso de detectar alguna irregularidad, se labran infracciones. También se hicieron controles de alcoholemia que buscan evitar siniestros viales y concientizar a la comunidad. La ley vigente establece hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre como límite permitido para cualquier tipo de vehículo. Para las motos es de 0,2 y 0 gramos en el caso de los conductores de transporte de pasajeros, de menores y de carga. Junto a la Secretaría de Seguridad, en Lomas también se desarrollan controles de interceptación selectiva y de saturación en determinados horarios prefijados para identificar a personas que se desenvuelvan con una actitud sospechosa. En las principales avenidas y accesos de Lomas hay lectores de patentes que dan información sobre el egreso e ingreso de vehículos a Lomas. Este sistema sirve para detectar autos y motos con pedido de captura o que tengan un impedimento legal para circular.

