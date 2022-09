El programa “Brown a Cielo Abierto” llega por primera vez a Claypole

El Municipio de Almirante Brown informó que este fin de semana se realizará por primera vez en la localidad de Claypole el festival familiar “Brown a Cielo Abierto” (BACA), que llegará acompañado por la variada oferta gastronómica que ofrecen los Brown Food trucks. Organizado por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de la Comuna, la actividad dará comienzo este viernes 16, a las 17 horas y se extenderá hasta el domingo 18 de septiembre en el Polideportivo ubicado sobre la avenida 17 de Octubre, entre Suñé y Eduardo Torres, en las proximidades de la estación ferroviaria de dicha localidad. “Tanto el sábado como el domingo las actividades se iniciarán al mediodía, por lo que invitamos a las familias de Claypole y de todo nuestro distrito a participar“, indicó Mariano Cascallares. Encuentro de Gastronomía y emprendedores en Don Orione Mientras tanto, también este fin de semana Don Orione será sede de un nuevo encuentro de gastronomía y emprendedores, organizado por el Instituto Municipal de Economía Social. El evento tendrá lugar desde este viernes 16 al domingo 18, en la manzana 1, ubicada en el cruce de las avenidas Monteverde y Eva Perón, en el ingreso al referido barrio. Funcionará los tres días de 11 a 24 y por su escenario pasarán números de artísticos y conjuntos locales.

