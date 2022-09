Temperley: Persecusión y detención a banda que quiso desvalijar un hogar

El hecho tuvo lugar en Temperley, tras una intensa persecución la Policía detuvo a un delincuente que había intentado robar una casa junto a otros cómplices. Le incautaron pistolas y herramientas para violentar puertas. Según informaron fuentes policiales a La Unión, el hecho sucedió la semana pasada cuando al menos tres delincuentes intentaron meterse a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Bernardino Rivadavia y Zuviría, con la intención de desvalijarla. Efectivos de la Comisaría 3ª de Temperley fueron alertados de la situación y fueron hacia el lugar para interceptar a los ladrones. Al notar que la Policía los había descubierto, los sujetos escaparon a toda velocidad en un Ford Mondeo. Fue así como empezó una persecución que se extendió hasta la esquina de la avenida Almirante Brown y la calle Cerrito, donde limitan las localidades de Temperley y Lomas de Zamora. Los policías lograron reducir a uno de los delincuentes, mientras que sus cómplices consiguieron escapar y se escondieron en las calles del barrio. Posteriormente, los agentes constataron que el auto tenía pedido de secuestro por un robo reciente. Dentro del vehículo encontraron tres armas de fuego, un pasamontañas y varias herramientas utilizadas para este tipo de robos a viviendas, como barretas, alicates, linternas y precintos plásticos. El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La Policía continúa buscando intensamente a los cómplices prófugos.

