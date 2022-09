Reordenan el transito y preparan la apertura del Paso Bajo Nivel de San Martin

El Municipio de Almirante Brown informó que la avenida San Martín permanece cerrada desde Espora hasta las vías del ferrocarril debido a los avanzados trabajos que se llevan adelante en el marco de la obra del paso bajo nivel que se construye sobre dicha arteria. La circulación está limitada en este tramo por mejoras en el pavimento, y se ha reorganizado el tránsito. Para atravesar las vías del ferrocarril en ese sector de Este a Oeste, tanto los vehículos que vienen desde Espora como los que transitan desde Yrigoyen deberán circular por la calle Arturo Illia. Según lo informado desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani, los automóviles que vienen por Espora en dirección hacia Burzaco ya no pueden doblar por San Martin sino deberán hacerlo en Illia (donde se colocó un nuevo semáforo); y los que circulan de Yrigoyen para el lado Este, tendrán también que circular por Illia -cruzar Espora- y avanzar hasta Uriburu (dos cuadras), doblar a la izquierda y retomar San Martín para ir en dirección a Rafael Calzada o bien por San Martín para Espora en dirección a la localidad de Adrogué. De esta manera la calle Arturo Illia es mano y contramano, salvo en el tramo que va desde Espora a Uriburu donde tiene mano única en dirección a Calzada. Se acerca la apertura de la histórica obra, el primero de los tres Pasos Bajo Nivel que se construyen en el distrito, que según se prevé estará abierto a la circulación vehicular a fines de octubre o principios de noviembre. Sin embargo, se continuarán realizando trabajos complementarios que quedarían culminados a fin de año. Ahora se realizarán trabajos de pavimentación en San Martín en algunos sectores del tramo actualmente cerrado al tránsito. “Esta obra va a transformar positivamente al transporte local generando fluidez y mejorando la transitabilidad y la accesibilidad en todo Almirante Brown”, expresó Mariano Cascallares, al tiempo que subrayó que generará soluciones para todos los actores de ese nudo vial: automovilistas, peatones, vecinos de la zona y las formaciones del Ferrocarril. El paso bajo nivel se encuentra sobre la avenida San Martín entre las localidades de Burzaco y Adrogué. Cuenta con rampas de 400 metros de largo y una altura de hasta 5,10 metros (el máximo gálibo habilitado en el Mercosur) posibilitando la circulación de vehículos particulares y del transporte local como colectivos y además de camiones. Cabe señalar, que el paso agilizará la circulación de más de 25 mil vehículos diarios, eliminando la siniestralidad potencial del cruce actual. Además, mejorará la seguridad vial y reducirá la congestión vehicular en la zona, optimizando las frecuencias ferroviarias y disminuyendo la contaminación auditiva y la polución.

Both comments and pings are currently closed.