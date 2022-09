Puente Pueyrredón: piqueteros lo cortarán este jueves

Organizaciones piqueteras anunciaron que realizarán una “Jornada Nacional”, que incluirá un corte en el Puente Pueyrredón este jueves desde las 11. Organizaciones piqueteras anunciaron que para este jueves una “Jornada Nacional Piquetera contra el ajuste y por trabajo genuino”, que incluirá un corte en el Puente Pueyrredón, programado para las 11, y luego una marcha al Ministerio de Desarrollo Social. Al margen de esta medida, adelantaron que los cortes se multiplicarán en otros puntos del país. Entre otras organizaciones, participarán de la jornada de protesta el Polo Obrero, MTR Votamos luchar, el Bloque Piquetero Nacional y el MTR 12 de abril. pic.twitter.com/Jad3jjssKf — eduardo belliboni (@EBelliboni) September 7, 2022

