Massa inicia la agenda de reuniones en su visita oficial a Estados Unidos

El ministro de Economía, Sergio Massa, comenzará este martes oficialmente su gira en Estados Unidos, donde se reunirá con funcionarios del Gobierno de Joe Biden y autoridades del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Massa llegó a Washington el lunes por la tarde junto con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. El lunes comenzaron las reuniones del equipo técnico del Palacio de Hacienda con el staff del FMI, en un encuentro especial acordado a pesar de la celebración del feriado del Día del Trabajador en los Estados Unidos. En la reunión estuvo el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, que viajó en las últimas horas del domingo luego de que acompañara a Massa en la presentación del nuevo esquema de dólar soja, con el que el Gobierno busca que los productores concreten liquidaciones por un monto estimado en alrededor de US$5.000 millones. La comitiva integrada por el equipo económico de Massa viajó a EEUU para comenzar reuniones con el staff del FMI. El eje del encuentro que comenzó en Washington es la segunda revisión del programa con el FMI, que tendrá una agenda paralela a la de Massa en Washington y que tendrá como punto máximo la reunión que mantendrá con Kristalina Georgieva el próximo lunes. El staff técnico del FMI, por su parte, fue encabezado por el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu. El trabajo con funcionaros del FMI es requerido antes de que el directorio dé tratamiento al caso argentino para aprobar el tercer tramo de los desembolsos previstos en el acuerdo firmado a fines de marzo par la Argentina, lo que permitiría gatillar unos 4.100 millones de dólares a fines de septiembre u octubre, para repagar deuda con el Fondo. Asimismo, se evaluará el programa a la luz de los nuevos desafíos desatados por la prolongación de la guerra entre Ucrania y Rusia, y el impacto sobre la economía argentina. Primer día de una intensa agenda La agenda que Massa desarrollará este martes en Washington, durante su primer día de actividad en EEUU, contempla un desayuno de trabajo con Ricardo Zúñiga, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y enviado especial para el Triángulo Norte. También tiene previsto un encuentro de trabajo sobre inversiones con Pablo Di Si, CEO de Volkswagen para América Latina, Canadá y Estados Unidos; y con Marcellus Puig, presidente VW Argentina. A esto se sumará una reunión de con Arrow Augerot, directora de Asuntos Políticos del Grupo Amazon, con eje en el tema inversiones. Al mediodía Massa tiene previsto un almuerzo de trabajo con Jack Rosen, presidente del American Jewish Congress. En las primeras horas de la tarde se reunirá con Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Luego, junto con el ministro Lammens, llevará adelante una actividad de promoción de turismo receptivo organizado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). Por último, Massa mantendrá una cena de trabajo con Juan Sebastián González, asesor especial del presidente Joe Biden. Agenda hasta el 12 de septiembre Durante su estadía en EEUU, que se extenderá hasta el lunes 12 de septiembre, el titular del Palacio de Hacienda mantendrá encuentros con varios funcionarios de la Casa Blanca, del Tesoro, empresarios e inversores de la economía real y de organismos multilaterales. En cuanto a la agenda con los organismos, el miércoles por la mañana se reunirá con el vicepresidente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, según confirmaron a Télam fuentes de la entidad, Con el dólar soja como última medida para sumar divisas a las reservas del Banco Central, Massa confía también poder cumplir las metas del acuerdo firmado con el FMI. El ministro buscará también un mayor compromiso del Gobierno de Joe Biden para ir a la caza de eventuales evasores argentinos que llevan su capital a los Estados Unidos en cuentas sin declarar en el país, a través de acuerdos automáticos de intercambio de información fiscal. En este aspecto, habrá reuniones con máximas autoridades del Tesoro de EEUU, con quienes avanzará en el acuerdo de intercambio de información tributaria entre la AFIP y el IRS para detectar irregularidades y eventual evasión tributaria, entre otros encuentros. Al ser consultado por Télam sobre el viaje de Massa a EEUU, Claudio Loser, execonomista jefe del FMI, dijo que “la visita de Massa es muy importante dado que el viene con un mayor apoyo político que los dos ministros anteriores, y por supuesto tiene un entorno de gente que entiende bien de la macroeconomía”. Por su parte, el economista Javier Timerman, que tiene oficinas en Nueva York y trata con inversores de la Argentina, destacó que “Massa tiene contactos y reuniones tanto en el Tesoro como en las multilaterales y el Departamento de Estado”. “Desde que asumió se resolvió el tema de las tarifas, gasoducto, se despejaron vencimientos de la deuda local, se acordó con el campo y se empezó a acumular reservas. Todo en un contexto de cumplimiento con el FMI”, completó Timerman.

