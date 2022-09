#Lomas/ Vandalizaron busto de Eva Perón

Ocurrió frente a la estación Llavallol de Lomas de Zamora. Un grupo de desconocidos destrozó varios monumentos, incluidos el de Evita, Juan Domingo Perón y Juan Manuel de Rosas. El Paseo de los Patriotas de la Plaza Ameghino de Llavallol amaneció hoy vandalizado en un ataque que tuvo como principal destinatario el busto de Eva Perón que fue cubierto de excrementos por lo cual desde el Partido Justicialista de Lomas de Zamora convocaron para este martes a las 18 a un encuentro para repudiar este atentado. La plaza ubicada en Aristóbulo del Valle al 200 frente a la estación es la sede del Paseo de los Patriotas, un proyecto de la exconcejal Fabiana Alfaya y del actual delegado de Llavallol Norte, Juan Zamorano, en el que se exhiben los bustos de José de San Martín, Simón Bolívar, Bernardo o’Higgins, Tupac Amaru, Juana Azurduy, José Artigas, Juan Manuel de Rosas; Eva Duarte y Juan Domingo Perón. Además del ataque al busto de Eva Perón, destruyeron las placas de acrílico que con un código QR estaban en las bases de cada busto para que las personas puedan escanearlas y conocer más sobre la historia de cada prócer. El Partido Justicialista de Lomas de Zamora repudió el ataque a través de un comunicado: “Una vez más destacamos nuestro rechazo a toda acción que promueva el odio y la violencia, y nuestra admiración y amor incondicional por quienes hicieron a la Patria Grande”, subrayaron. Para la concentración del martes a las 18 se prevé la presencia del secretariado del PJ lomense, del titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín y del senador provincial Adrián Santarelli, entre otros.

Both comments and pings are currently closed.