Obra Histórica: instalan el techo del edificio de la universidad

El Municipio de Almirante Brown informó que la obra de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) en la Quinta Rocca avanza a todo ritmo y que ya se está avanzando en la colocación del techo en el primer edificio de aulas, lo que marca un hito para este proyecto hecho realidad. El edificio cuenta con una superficie total de 1.941 metros cuadrados, en los cuales se levantan 15 aulas distribuidas en dos plantas, oficinas administrativas, módulos sanitarios y espacio de cafetería, cuyo plazo de ejecución es de 390 días. “Estamos muy contentos porque seguimos con las buenas noticias para nuestra querida Universidad. Mientras avanza a pasos agigantados el primer módulo de aulas con la colocación del techo ya se iniciaron las mediciones para la estación de trenes ubicada en el mismo predio”, sostuvo Mariano Cascallares. Agregó que “todo esto es posible gracias al trabajo articulado con los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Alexis Guerrera (Transporte)”. En tanto que el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, remarcó que “la UNAB sigue creciendo” y que “con más de 4500 estudiantes podremos iniciar el Ciclo Lectivo 2023 en este lugar tan emblemático”. Si bien el edificio contará con dos plantas, su altura no superará a la de la histórica casona, ya que el objetivo es preservar su valor arquitectónico y también paisajístico, motivo por el que se respetó la ubicación y existencia de todos los árboles del predio. De hecho, el nuevo edificio está levantado sobre un claro natural. Dichas obras se concretan con la impronta de resguardar y potenciar el patrimonio natural del lugar, que es considerado un espacio verde destacado dentro del área urbana de la Comuna. Cabe mencionar que la UNAB está ubicada en un lugar estratégico del distrito, en un predio de 16 hectáreas, lindante con las vías del ferrocarril Roca, a 200 metros de la Ruta provincial Nº 4, y sobre avenida Espora, que posibilita la conexión de la Universidad con el Parque Industrial de Burzaco. Cabe destacar que en simultáneo ya comenzaron las obras -se instaló el obrador y se avanza con las mediciones- para la construcción de la nueva Estación del Ferrocarril de la UNAB en la Quinta Rocca, en articulación con el Ministerio de Transporte de la Nación y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF).

