Ponen en valor El Hogar Eva Perón de Burzaco para el cuidado de adultos mayores

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, llevarán adelante una puesta de valor integral del Hogar Eva Perón de Burzaco, dedicado al cuidado y atención de adultos y adultas mayores. Esta importante obra contará con 6.550 metros cuadrados de intervención e incluirá la finalización del pabellón de cuidados intensivos y la adecuación de los bloques de dormitorios para incorporarles baños individuales. En tanto que los módulos sanitarios comunes actuales serán transformados en una sala de estar. La puesta en valor del establecimiento favorecerá también la participación de actividades culturales y recreativas, tanto de las personas alojadas en este espacio como de toda la comunidad. La iniciativa se realizará a partir de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación con la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. “Estamos muy felices porque gracias al Gobierno Nacional estamos avanzando con una obra muy importante como es la puesta en valor del Hogar Eva Perón donde residen adultos y adultas mayores de nuestro distrito”, sostuvo Mariano Cascallares destacando el trabajo articulado con los ministros Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta. En este sentido, remarcó que “es una de las tantas extraordinarias obras que constituyen parte del enorme legado de Eva Perón para nuestro país y Almirante Brown”. Por su parte, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, agradeció al Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social para avanzar en una obra que tiene un “valor histórico, que abarca al cuidado de las personas mayores y también a la conservación del patrimonio cultural y social”. El Hogar Eva Perón, que es considerado un patrimonio nacional, fue construido en el marco de la Declaración de los Derechos de la Ancianidad proclamado por Eva Perón el 28 de agosto de 1948 e inaugurado en octubre del mismo año. El mismo tiene capacidad para brindar atención integral a 72 personas mayores que no cuentan con obra social ni recursos para acceder a una residencia de larga estadía. Cabe destacar que esta intervención forma parte del Plan de Infraestructura del Cuidado, que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas en todo el país, a través del cual se planifican y ejecutan obras para ampliar la cobertura y fortalecer los servicios existentes en las áreas de cuidado de las infancias, los géneros, la salud, las juventudes y las personas mayores.

