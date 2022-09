Las empresas de colectivos acordaron con el Gobierno y reanudarán progresivamente el servicio nocturno

Finalmente, las cámaras empresarias de colectivos y las autoridades del Ministerio de Transporte llegaron a un punto de entendimiento por la deuda impaga de los subsidios y desde este ayer se restableció, progresivamente, el servicio nocturno en la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

