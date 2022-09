Lanús: presentan proyecto para con penas más duras para quienes realicen delitos contra adultos mayores

Un proyecto de ley que busca endurecer las penas de quienes comentan delitos contra adultos mayores fue presentado en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados de la Nación por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti ,y su jefe de Gabinete Diego Kravetz, a raíz del incremento de entraderas en hogares de este segmento. La propuesta prevé que esta medida sería aplicada en el momento de la condena ya que cualquier ataque a un adulto mayor estará contemplado como un agravante, debido al alto grado de vulnerabilidad que presentan estas personas. Desde el área de Seguridad de la comuna precisaron que desde el comienzo de la pandemia, se aprecia un incremento de la modalidad conocida como entraderas y en el que los adultos mayores comenzaron a ser un blanco apetecido por los ladrones a causa de grado de indefensión. Según un informe elaborado por el Gabinete de Análisis y Planificación lanusense, se registró un robo por día durante el último semestre de 2022 y, de ese promedio, el 90 por cierto de los asaltados superaban los 65 años, muchos de ellos que habían quedado solos debido al fallecimiento de su pareja a causa del Covid-19. En ese sentido, el Municipio informó que entregó al menos 2.500 botones antipánico y propicia la importancia de concretar la denuncia policial en caso de sufrir un robo.

