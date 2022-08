Municipio, instituciones y vecinos celebraron el aniversario de la localidad de San Francisco de Asís

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la celebración de un nuevo aniversario de la localidad de San Francisco de Asís y también los 22 años de la llegada del corazón de San Luis Orione al Pequeño Cottolengo. La jornada se llevó adelante en la plaza Raúl Alfonsín, ubicada en el cruce de Iglesias Paz y Sarcione, junto con vecinos, vecinas, excombatientes e instituciones de bien público del distrito. La actividad comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, con una acción de gracias del cura párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Gustavo Rofi, y con las palabras de la directora de la Escuela Primaria Nº 65 “Maestros Argentinos”, Lorena Lidano. Posteriormente, se descubrió una placa en homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas y se hizo la entrega formal de banderas de ceremonia a la Escuela Primaria N° 65 y a la Escuela Secundaria N° 14, a quien también se le dio una distinción por sus 25 años de existencia y una ordenanza del Honorable Concejo Deliberante. Asimismo, se realizó la entrega de dos declaraciones de interés legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense a la Escuela Primaria Nº80 y al Comedor “Mi Jardincito”. “En 2015 con Mariano (Cascallares) comenzamos un proyecto de gestión con el desafío de potenciar los barrios y localidades de Almirante Brown que históricamente estaban más postergados. Por eso en San Francisco de Asís y en todos los barrios que la componen venimos realizando obras estructurales y seguimos redoblando los esfuerzos para que cada día crezca más”, sostuvo Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, remarcó que en este nuevo aniversario y a 22 años de la llegada del corazón de Don Orione a Claypole “seguimos sumando mejoras con la convicción de seguir trabajando para tener un Almirante Brown más linda y más justa, con el acompañamiento de los vecinos, vecinas e instituciones intermedias”. “En esta mañana soleada queremos decirles que cuenten con nosotros y con el compromiso de seguir trabajando cada día para tener el Almirante Brown que queremos y merecemos”, concluyó. Si bien la fecha de fundación de la localidad es el 16 de mayo de 2013, esta celebración se conmemora el 29 de agosto por la llegada de corazón de Don Orione a nuestro país. En esta querida localidad se llevaron adelante una importante cantidad de obras, entre las que se destacan nuevos asfaltos estructurales, la nueva delegación, obras de infraestructura en todas las escuelas, instalación de luminarias LED, Alarmas Comunitarias y Cámaras de Seguridad. Asimismo, se está avanzando en la construcción del Parque Nacional Don Orione, del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº33 y la remodelación del CAPS Nº12, además de importantes obras de agua y cloaca. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, y la delegada Mabel Klehb, además de secretarios y secretarias, subsecretarios, concejales, concejalas y consejeros escolares del distrito. También dijeron presente autoridades policiales, bomberos, ex combatientes de Malvinas, establecimientos educativos e instituciones de bien pública, vecinos y vecinas.

