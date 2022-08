El PJ se reúne para definir si se moviliza en respaldo a Cristina

El Consejo del Partido Justicialista (PJ) realizará esta tarde un plenario para analizar los pasos a seguir luego de las movilizaciones en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el pedido de condena por la causa Vialidad. El encuentro será a las 18 en la sede de calle Matheu 130, informaron fuentes partidarias. El presidente Alberto Fernández, titular del PJ, no confirmó su presencia ni si participará en forma virtual del cónclave ya que estará en Bariloche inaugurando obras. Por parte del gabinete sí confirmaron su asistencia el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el canciller Santiago Cafiero. La reunión será “con agenda abierta para debatir acciones a definir”, indicaron fuentes del PJ. En carpeta figura la realización de una marcha en favor de la vicepresidenta, fijada en principio para el 16 de septiembre. El encuentro será sin acceso a la prensa y el resultado de las conversaciones “se comunicará a través de redes”.

