Con la cabeza en campaña Bulrich caminó por Almirante Brown

Con Juntos por el Cambio totalmente fragmentado y pensando en las proximas elecciones del 2023 la presidente del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, visitó esta ayer Almirante Brown donde hizo una recorrida en la que visitó una fábrica del parque industrial de Burzaco para, posteriormente, hacer una recorrida por Adrogué donde conversó von vecinos y comerciantes. Bullrich estuvo acompañada, entre otros dirigentes, por el intendente de Capitán Sarmiento y precandidato de su sector a la gobernación bonaerense,Javier Iguacel, del diputado nacional Gerardo Milman y de la legisladora provincial browniana, Florencia Retamoso.

