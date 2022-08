Cascallares y Fabiani participaron de una jornada junto a los jardines de infantes del distrito

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participó junto a Mariano Cascallares de una colorida jornada de festejo de los Jardines de Infantes de nuestro distrito en la Plaza Brown. Allí dialogaron con las docentes y directivas de las instituciones de la Educación Inicial y también compartieron la tarde con las alumnas, los alumnos y con muchos de sus padres y familiares de los niños. El propósito de la jornada fue que las niñas y los niños puedan mostrarle a sus familias los trabajos que vienen realizando en los Jardín de Infantes en lo que va del año; y generar nuevas producciones a partir de temáticas como el monumento al Almirante Guillermo Brown que se encuentra ubicado en el medio del reconocido espacio público. La actividad también contó con la participación de dos narradoras de la Biblioteca Infantil del Niño, quienes narraron cuentos para las niñas y los niños presentes. Y se sumó la murga de los jardines que se viene preparando desde principios de año. Y, finalmente, las profesoras y los profesores de Educación Física dieron una charla sobre vida saludable, aprovechando los juegos con los que cuenta la Plaza Brown. “Como todos los años estamos acompañando a los Jardines de Infantes en esta actividad recreativa que reúne a los equipos docentes, a los padres e incluso a vecinas y a las niñas y los niños”, indicó Mariano Cascallares para agregar que “tenemos un fuerte compromiso con la Educación y especialmente con la Educación Inicial y por eso en este momento tenemos en marcha la construcción de cuatro nuevos Jardines en diferentes puntos de nuestro distrito”. La jornada finalizó con la presentación de los trabajos de las y los pequeños alumnos en los diferentes stands que se fueron disponiendo en toda la plaza Almirante Brown.

