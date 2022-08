Este fin de semana vuelve “La Caravana de la Niñez

Este sábado 27 de agosto y el domingo 28, los festejos por el Mes de la Niñez que organiza el Municipio de Almirante Brown tendrán como escenario nuevas instituciones y clubes de barrio en las localidades de Claypole, San Francisco de Asís, Burzaco y Rafael Calzada. Finaliza el mes, y el Municipio de Almirante Brown desarrollará las últimas dos jornadas de la Caravana de la Niñez, que llegará una vez más con numerosas propuestas recreativas descentralizadas para los más pequeños del hogar, que incluyen espectáculos artísticos y musicales, juegos y muchas sorpresas más. Este sábado la actividad tendrá lugar a las 14.30 horas en el Club Claypole, ubicado en Félix Lora 145, entre Rucci y Nazca. Mientras que a partir de las 15 horas, cientos de niñas y niñas podrán deleitarse con las actividades propuestas en la institución Mundo Feliz, situada en Chiape y Blas Parera del barrio Don Orione (San Francisco de Asís). El domingo, en tanto, la Caravana de la Niñez desembarcará en el Club Arzeno- Juan Manuel Prieto 1371- a partir de las 14.30 horas; y a las 16.30 en el Club Calzada, ubicado en Avenida San Martín 3169. Al respecto, Mariano Cascallares -que invitó a las vecinas y vecinos a participar de las jornadas- subrayó no solo la importancia de que los niños y niñas vivan plenamente y felices, sino la necesidad de seguir generando instancias de esparcimiento y acciones que mejoren la calidad de vida de cada uno de ellos. “Es una alegría sumar diversas actividades para los más chicos, y poder disfrutarlas en familia”, expresó. Por su parte, Fabiani destacó el trabajo de todo el equipo municipal que supervisa cada una de las actividades llevadas adelante y agradeció a la comunidad el sumarse a las diversas atracciones organizadas por la Comuna para el deleite de todos. Cabe recordar que desde principios de agosto para celebrar el mes de las Infancias, el Municipio de Almirante Brown desplegó numerosas actividades recreativas para todos los niños y niñas del distrito, que incluyeron juegos, entretenimientos, sorteos, regalos y diversos shows artísticos. Las propuestas festivas arribaron a diversas instituciones, tales como, la “Unión Vecinal 8 de Diciembre” de San José, al “Centro de Comerciantes Solano” (San Francisco Solano), al CIC “Malvinas Argentinas” (Malvinas Argentinas), al Club “El Fogón” de José Mármol, al Club Defensores de Glew, al Club “El Triángulo” de la localidad de Longchamps, al Polideportivo de Ministro Rivadavia y a la plaza “Ombú” del barrio Vattuone, en Adrogué.

