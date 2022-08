El gobierno porteño dispuso un vallado perimetral en la casa de la Vicepresidenta

El Gobierno porteño dispuso este sábado un vallado perimetral en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, lo que generó críticas entre dirigentes del Frente de Todos (FdT). Según se informó oficialmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un vallado perimetral en las calles Juncal entre Paraná y Talcahuano; y Uruguay entre Montevideo y Arenales. En tanto, durante la madrugada, el Gobierno porteño ordenó un operativo de limpieza intensiva, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay y en los alrededores, que consistió en el trabajo de 20 barrenderos, un camión recolector y el uso de hidrolavadoras, se informó en un comunicado. Según se indicó, el repaso de limpieza se mantendrá durante el fin de semana. Militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles mantenían desde le lunes una vigilia frente al domicilio de la Vicepresidenta, donde estaba previsto que se instalara durante el fin de semana una feria de la economía popular y donde la noche del viernes miles de personas se congregaron para apoyar a Fernández de Kirchner. Las críticas contra Larreta “Qué te pasa @horaciorlarreta !? Estás nervioso!?”, publicó en su cuenta de Twitter Andrés Larroque, ministro de Desarrollo boanerense, junto a fotos de los vallados dispuesto por el Gobierno porteño. En tanto, Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Martín Fierro -una de las organizaciones que mantenía la vigilia- dijo que “llenar de vallas y policías la casa de Cristina es una nueva provocación de Horacio Rodríguez Larreta”.

