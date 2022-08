Alberto Fernández habló tras incidentes en Recoleta: pidió el “cese del hostigamiento a Cristina Kirchner”

Luego de los incidentes que protagonizaron manifestantes a favor de Cristina Kirchner y la policía de la Ciudad de Buenos Aires en Recoleta, el presidente Alberto Fernández rompió el silencio en redes sociales. Los violentos hechos comenzaron cuando un grupo de manifestantes derribó el vallado montado frente a la residencia de la vicepresidenta. El Presidente expresó su “más enérgico repudio a la violencia institucional desatada por el Gobierno de la Ciudad”. “Expreso mi más enérgico repudio a la violencia institucional desatada por el Gobierno de la Ciudad frente a una masiva manifestación de ciudadanas y ciudadanos expresándose en libertad y en democracia”, publicó Fernández en su cuenta de la red social Twitter. En ese marco, el jefe de Estado subrayó: “Mantener la paz social y garantizar el ejercicio de libre expresión de las personas es su responsabilidad institucional”. “Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y sus fuerzas de seguridad deben trabajar para cuidar la seguridad ciudadana evitando crear contextos de hostilidad ante masivas movilizaciones”, puntualizó. Los incidentes Un grupo de manifestantes derribó las vallas en la esquina de Guido y Uruguay y se produjeron incidentes con la Policía de la Ciudad. Varios militantes arrojaron proyectiles contra los agentes de seguridad. Al menos un efectivo resultó herido. Pese a que los miembros de la Guardia de Infantería intentaron mantener la restricción, la gran cantidad de gente presente en el lugar hizo que fuera imposible lograrlo, por lo que la militancia burló el cordón policial y pudo llegar hasta el frente del edificio en el que reside la ex presidenta. Sin embargo, en otra de las vallas la actitud policial fue diferente y procedió a utilizar el carro hidrante y gases lacrimógenos para tratar de dispersar a la gente.

