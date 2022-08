Banderazo en defensa de Cristina Kirchner en la plaza Grigera, de Lomas

La plaza Grigera de Lomas de Zamora, en la Avenida Hipólito Yrigoyen y Sáenz, será escenario este sábado a las 18 de un banderazo en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner en el marco de la causa Vialidad, en la que esta semana el fiscal pidió una condena de 12 años de prisión y la imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida. La iniciativa, bajo el lema “No vienen por ella, vienen por todxs”, se replicará en plazas y centros de diferentes distritos bonaerenses. La convocatoria surge luego de la reunión del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires que fue encabezada por el presidente del partido Máximo Kirchner y de la que participó el presidente del PJ lomense, Martín Insaurralde. El jueves por la noche, militantes del Partido Justicialista de Lomas de Zamora se movilizaron a las puertas de la casa de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta para brindar su apoyo.

