Subtes: el Gobierno porteño oficializó el aumento del 40% del pasaje

El Gobierno porteño oficializó este viernes el aumento del 40% de la tarifa de subterráneos, que llevará el valor del pasaje de $ 30 a $42 y que entrará en vigencia a fines de septiembre próximo. La medida fue confirmada por Mauro Alabuenas, presidente de la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires, durante una audiencia pública convocada para debatir el nuevo cuadro tarifario. En ese marco, referentes sindicales del gremio de trabajadores del subte y legisladores del Frente de Izquierda denunciaron un “tarifazo” que “golpea el bolsillo” de los usuarios de la red de transporte. Según explicó el funcionario porteño, la suba va en línea con los aumentos dispuestos por el Gobierno nacional sobre las tarifas de colectivos y trenes que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

