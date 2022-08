Cascallares y Fabiani participaron de un festejo muy especial del “Dia de la Niñez”

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a Mariano Cascallares encabezaron una celebración muy especial del “Día de la Niñez”, que en esta oportunidad fue organizada por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana junto con la Delegación Municipal de Don Orione. La novedad es que de la jornada participaron agentes policiales con sus canes compartiendo algunas actividades con las 160 niñas y los niños presentes. La jornada se realizó en el Club Juniors de Don Orione donde se dieron cita las niñas, los niños, junto a profes, al personal del Centro de Atención Primaria de la Salud (COM) browniano y a los equipos de la Delegación Municipal y de la Secretaría de Seguridad. La particularidad de esta jornada fue que agentes del Cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense participaron en los juegos, de la merienda y realizaron muestras con los canes policiales. “La intención fue acercar, a través de nuestra secretaría de Seguridad, a los niños con las fuerzas de seguridad para que sepan que pueden contar con ellas”, comentaron fuentes del Municipio browniano. “Durante la jornada hubo regalos, juegos y mucha alegría para las niñas y los niños. La alegría del compartir y celebrar esa hermosa etapa de la vida que son las infancias”, indicó Mariano Cascallares. En paralelo, se recordó que este fin de semana continúa la Caravana de la Niñez que recorre las localidades y los barrios de nuestro distrito desembarcando el sábado 27 de agosto en el Club Claypole de la localidad homónima y Don Orione (institución “Mundo Feliz”), y el domingo 28 de agosto en el Club Arzeno de Burzaco y en el Club Rafael Calzada de esa querida localidad browniana .

