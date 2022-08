Fernando Gray mantuvo un encuentro con autoridades de CAF

El intendente de Esteban Echeverría y presidente de Mercociudades, Fernando Gray, se reunió en la sede de CAF -banco de desarrollo de América Latina- con el vicepresidente del organismo, Christian Asinelli, y la representante en Argentina, Patricia Alborta. Durante el encuentro, analizaron las obras de infraestructura que se llevan adelante en el distrito con el apoyo del Banco y avanzaron en la planificación de una agenda centrada en fortalecer la sinergia de la red Mercociudades. “Este banco de crédito y financiamiento nos permite proyectar políticas en nuestras ciudades y desarrollar proyectos importantes para el distrito, para la región y para todos los gobiernos locales que conformamos Mercociudades”, destacó Fernando Gray tras la reunión, en la cual se abordó el rol de CAF para apoyar obras esenciales, como la extensión de las redes de agua y cloacas. En este sentido, Christian Asinelli sostuvo que “estuvimos evaluando posibilidades de cooperación con las distintas ciudades de América Latina que participan de Mercociudades y que también forman parte de la agenda de desarrollo CAF. Creemos que el rol de las ciudades y de los gobiernos locales es fundamental para identificar los principales desafíos para abordar un desarrollo sostenible y la puesta en valor de ecosistemas urbanos”. Por su parte, Patricia Alborta agregó: “Compartimos próximas acciones y trazamos lineamientos de forma conjunta para seguir trabajando como lo venimos haciendo”. Además de dialogar sobre la importancia del financiamiento de CAF a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para cuadruplicar la cobertura del servicio cloacal en Esteban Echeverría, Fernando Gray ponderó el rol de este Banco para facilitar la ejecución de proyectos de desarrollo integral en la región. En este sentido, acordaron continuar articulando iniciativas con Mercociudades, la red conformada por 364 gobiernos locales latinoamericanos. CAF está conformado por 20 países de América Latina y el Caribe, además de España, Portugal y 13 bancos privados latinoamericanos. El organismo cuenta con 13 oficinas para atender los proyectos de la región.

