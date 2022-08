Preacuerdo de venta del camping de Villa Albertina para la construcción de viviendas sociales

En la pasada sesión el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora aprobó el “preacuerdo de venta” del camping de Villa Albertina para que en ese terreno se construyan viviendas sociales. El expediente fue enviado por el Ejecutivo local y fue acompañado por la mayoría del oficialismo, mientras que desde la oposición criticaron la transacción y el precio que pagará el Municipio. Según el expediente, la compra del terreno – que se encuentra a nombre de Eloy López Salas – se enmarca en “garantizar el acceso a la vivienda” a los vecinos de lomas y se prevén realizar diversos Planes de Vivienda en diferentes barrios del distrito. En los vistos del proyecto, se cita el convenio al que suscribió el Municipio de Lomas de Zamora en 2020 “Adhesión al Plan Nacional de Suelo Urbano con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación”. La ordenanza, en tanto, establece que a partir de la compraventa del inmueble, el Municipio “realizará las erogaciones necesarias para regularizar la situación impositiva del mismo, incluyendo pagos de capital, intereses, costas judiciales, honorarios profesionales y cualquier otro gasto que resulte necesario para alcanzar dicha regularización”. También se autoriza al Municipio a “iniciar a través de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las gestiones necesarias que permitan concretar la escrituración traslativa de dominio de los inmuebles; como así también a realizar las erogaciones necesarias a tales fines”. Además, se condonará el pago de la deuda de la Tasa de Servicios Generales del camping de Villa Albertina.

