Máximo Kirchner convocó a una reunión del PJ bonaerense en respaldo a CFK

El presidente del Partido Justicialista bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, convocó para este jueves al mediodía a una reunión partidaria en la que se buscarán coordinar acciones y un respaldo a la figura de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad que pesa sobre la dirigente del Frente de Todos y donde los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos. El encuentro será en horas del mediodía en la sede que el PJ tiene en La Plata, en la calle 54 entre 7 y 8. Según pudo saber Infobae, será una reunión de carácter informal y cerrada, a la que los consejeros llegan convocados por el hijo de la Vicepresidenta. En términos formales, el PJ adeuda aún un Congreso que iba a realizarse en el mes de julio. Así lo habían acordado en el último encuentro que también se realizó en La Plata. “No sé si habrá algún otro tema mañana, en principio es por Cristina”, deslizó un integrante del Consejo partidario este miércoles.

