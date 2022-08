Viñales sobre las acusaciones contra Cristina “Es netamente una persecución política”

El dirigente político lomense y ex titular del SPAR Juan Maria Viñales mostró un contundente respaldo a la vice presidenta Cristina Fernandez, En dialogo con la prensa Viñales opinó sobre la situación procesal de la ex Presidenta “Para mí es netamente una persecución política, es inviable todo lo que se le acusa. Lo puedo hablar con propiedad, yo estuve trabajando muchos años en el tema de la obra pública y es inviable que alguien de la autoridad, de la estructura, en este caso presidencial, pueda tener acceso a ese tipo de cuestiones, eso es persecución”, afirmó.

Consultado sobre quien podría estar detras del caso vialidad respondió: “Obviamente hay gente ligada al macrismo. Ha salido información de que los fiscales y jueces participaron en la vida íntima del ex presidente Macri. Yo no tengo ninguna duda de que esto es totalmente armado y obedece a la proscripción contra Cristina”.

En esa linea Viñales aseguró que el proceso “está totalmente viciado, va a quedar demostrado. La defensa va a voltear todas las acusaciones. La propia Cristina en la en la ampliación y la defensa lo van a lograr, lo van a demostrar”.

