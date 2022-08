Sabbatella: “No querían que Cristina hablara y ahora quedó claro por qué. Ellos son la verdadera asociación ilícita”

El presidente de Nuevo Encuentro se refirió al mensaje de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que habló mediante sus redes sociales luego de que le negaran su derecho a defensa en la causa vialidad. “Cristina demostró una vez más que se trata de un hecho de persecución política y que en lugar de un tribunal parcial, lo que hay es un pelotón de fusilamiento judicial y mediático para sacarla del juego”, subrayó Sabbatella y agregó: “no pueden arriesgarse a que haya otro proceso de recuperación de la soberanía como fueron los doce años de kirchnerismo”. Por otro lado, el dirigente kirchnerista se refirió al accionar de los jueces y fiscales y opinó: “No son servidores públicos que buscan justicia, son amigos de Macri que jugaban al futbol en su casa y que forman parte de una élite a la que sólo le interesa preservar privilegios. Así como existió un sistema judicial para convalidar golpes de Estado y apañar dictadores, hoy existe un sector de ese mismo sistema para perseguir líderes populares. Lo que están haciendo es de una gravedad institucional enorme”. “No hay pruebas sólo odio”, finalizó Sabbatella.

