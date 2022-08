La actividad económica creció un 6,4% interanual en junio

La actividad económica creció durante junio 6,4% en términos interanuales, y 1,1% en comparación a mayo, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), acumuló durante el primer semestre del año un alza del 6,3% en relación a igual período de 2021. En junio, el EMAE presentó alzas interanuales en 14 de los sectores de actividad relevados, entre los que se destacó el rubro Hoteles y restaurantes, con un incremento del 39,2%; Explotación de minas y canteras, 14,2%; y Transporte y comunicaciones, 10,8%. Otras subas se registraron en el sector Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una mejora de 8,4%; Industria manufacturera, 6,2%; y Transporte y comunicaciones, 10,8%. Por su parte, el sector Agricultura fue el único que registró una caída en junio en la comparación interanual, con una merma de 4,9%. En lo que respecta a los meses siguientes, estimaciones oficiales apuntaron a que durante julio la industria creció 3,5%. “Julio fue un mes de turbulencia financiera y cambiaria. Aun así, la industria creció 3,5% en la comparación interanual”, puntualizó el índice adelantado de actividad industrial que elabora el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), dependiente del Ministerio de Economía. Ante estos resultados, el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, indicó que “el objetivo es ordenar las variables macro sosteniendo el nivel de actividad, la producción y el empleo”. La producción industrial “creció 3,5% interanual en julio, con un mayor consumo en plantas de las industrias más relevantes, salvo tabaco, productos de metal, otro equipo de transporte y alimentos”, adelantó el CEP XXI. En la misma línea, proyectó que la actividad de la construcción continuó en julio operando “en máximos históricos”. En tanto, la actividad en la industria automotriz fue “la mayor desde 2015” para el séptimo mes del año. El índice adelantado de actividad industrial que elabora el CEP anticipa la evolución de los principales indicadores de la actividad productiva tomando como insumo el consumo de energía en las principales ramas industriales. De Mendiguren aseguró que el plan del ministro de Economía, Sergio Massa, apunta a “preservar el poder adquisitivo” de la población, al tiempo que sostuvo que “todos los problemas de Argentina tienen una sola salida, que es el crecimiento económico”. “Vamos a buscar equilibrio fiscal, mantener y recuperar el nivel de actividad en un plan que lleve a preservar el poder adquisitivo, que es el motor del mercado interno”, expresó De Mendiguren en declaraciones a radio AM750. El funcionario remarcó que si bien el ordenamiento fiscal es el eje de trabajo del Palacio de Hacienda, hay una “decisión política de mantener el poder adquisitivo del salario”. “La idea es crecer con valor agregado, no con crecimiento primarizado porque el mundo nos quiere como proveedor de materias primas y recursos naturales”, explicó el funcionario.

