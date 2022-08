Juegos bonaerenses: Esteban Echeverría obtuvo nueve triunfos en la disciplina natación para personas con discapacidad

Los equipos de natación de Esteban Echeverría que participaron de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses obtuvieron nueve triunfos y, próximamente, disputarán las finales en Mar del Plata. La competencia se desarrolló en el complejo Piletas Aguas Abiertas del Club Atlético Monte Grande (Arana 700), donde las y los deportistas locales nadaron 50 metros en las categorías Auditivos – Mujeres y Parálisis Cerebral (PC) Motor – Mujeres y Hombres. Belén Santoro lideró en la categoría Auditivos – Mujeres, mientras que en la categoría PC Motor – Mujeres, obtuvieron los primeros puestos: Macarena Tolosa (PC Motor S3), Paz Méndez (PC Motor S4), Dahia Figueroa (PC Motor S5), Adriana Fines (PC Motor S9) y Milagros Zapata (PC Motor S10). En la categoría Masculina de PC Motor, los nadadores locales que triunfaron fueron: Matías Aramburu (PC Motor S4), Joaquín Galeano (PC Motor S6) y Thiago Blanco (PC Motor S9). Esta competencia permite igualar la participación de deportistas que se encuentran en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, y tiene como finalidad la inclusión y la integración de las y los jóvenes en la práctica del deporte y en las actividades culturales.

