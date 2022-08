El programa “Causa Comun” recolecta libros para jardínes comunitarios y sedes Fines

El Municipio de Almirante Brown informó que lleva adelante, a través del programa solidario Causa Común, la campaña solidaria “Doná un libro, Doná una historia”. Se trata de una iniciativa que promueve la donación de textos y la lectura tanto en niños como en adultos del distrito. La propuesta, que es llevada a cabo en forma articulada con la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), comenzó en el marco de la Sexta Feria Internacional del Libro de Almirante Brown y luego el punto de recepción se trasladó a la Casa Borges para darle continuidad a la campaña. Hoy los vecinos y vecinas siguen sumándose a la iniciativa donando ejemplares que serán entregados en más de diez jardines comunitarios y en distintas sedes del programa de Finalización de Estudios (Fines). También se prevé donar a las bibliotecas populares del distrito. Es preciso mencionar que una vez recibidos los textos serán seleccionados y posteriormente distribuidos en las respectivas instituciones educativas. Al respecto, Mariano Cascallares -que instó a las vecinas y vecinos a sumarse a la campaña y hacer Causa Común por el otro- señaló que “vamos a seguir trabajando muy fuerte para futuros logros, con compromiso, solidaridad, y reuniendo voluntades, siempre junto a la comunidad organizada”. En consonancia, el intendente interino, Juan Fabiani convocó a respaldar cada una de las iniciativas que promueve el programa browniano para ampliar la red solidaria en el distrito. Cabe señalar que la campaña solidaria de donación de libros es la primera que impulsa “Causa Común”, y forma parte de los objetivos de trabajo propuestos para el 2022 por el programa, que realiza diversas acciones mensuales, y otras de carácter permanente, como esta iniciativa. Los libros son recibidos de lunes a viernes de 8 a 14 horas en Casa Borges, ubicada en Plaza Brown N° 301, Adrogué. Finalmente se informó que no sé reciben manuales escolares.

Both comments and pings are currently closed.