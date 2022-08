El municipio de Almirante Brown lanzó la “Expo Universidad” impulsando la educación superior

Durante un acto realizado en la Casa de la Cultura del Municipio de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani encabezaron el acto de apertura de la Expo Universidad “Futuro Brown 2022” una completa exposición de universidades de educación superior destinada a estudiantes que estén finalizando el nivel secundario para que puedan informarse de toda la oferta académica de la región para continuar sus estudios. La jornada se realizó en una Casa de la Cultura colmada de estudiantes, en el marco de una actividad que se lleva adelante este miércoles 24 y jueves 25 de agosto, de 9 a 18 horas. Allí se desarrollan charlas, actividades y stands de las distintas casas de altos estudios y centros de formación. El acto inaugural contó también con la participación del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; el jefe de educación Regional, Leonardo Lafflito; el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), Pablo Domenichini; y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Gustavo Naón, entre otras autoridades. “Nos pone muy contentos llevar adelante una nueva edición de esta exposición tan linda, que da cuenta de todo el trabajo educativo que se realiza en la región. Quiero agradecer a los representantes de las distintas universidades y centros de formación. Estamos convencidos que jornadas como esta contribuyen para tener un Almirante Brown más justo e inclusivo”, sostuvo Mariano Cascallares. Fabiani, en tanto, subrayó que “es importante que los alumnos y alumnas recorran todos los stands, se informen y así puedan tener más herramientas para decidir sobre su futuro”. “Nuestro desafío es brindarles oportunidades para que puedan potenciar su formación”, agregó. Cabe destacar que esta muestra dinámica y estática tiene como objetivo difundir las ofertas académicas de las universidades e Institutos Superiores de Formación Docente de la región. Además, están presentes los Centros de Formación Profesional, como el CEPEAC y la Cruz Roja. En este sentido, durante ambos días se darán charlas de diferentes profesionales, los cuales contarán sus experiencias y también actividades informativas para la realización de un currículum, análisis del mercado laboral y de las ofertas del mismo, en articulación con la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional. De la exposición forman parte la UNAB; la UNLZ; la Universidad Nacional de Lanús (UNLa); la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV); la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ); la Universidad Siglo 21, y la Universidad Provincial de Ezeiza. También el Instituto de Formación Docente Nº41 y los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica Nº18, Nº53 y Nº232, entre muchos otros más. En la jornada inaugural dijeron presente también la subsecretaria de Educación de Almirante Brown, Paula Falcón; la jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión; el vicerrector de la UNAB, Facundo Nejamkis, y el secretario de Extensión, Ignacio Jawtuschenko, además de directivos y directivas de distintas instituciones, centros de formación, docentes, alumnos y alumnas.

