Viñales encabezó la muestra “Historia del Peronismo” organizado por La Dorrego Lomas

Se realizó la muestra itinerante “Historia del Peronismo en Imágenes”, el evento fué organizado por la agrupación “Corriente de Acción Peronista La Dorrego” junto a otras agrupaciones y acompañados del editor de los libros de Gral. Perón Juan María Viñales. En el encuentro realizado en la calle Balcarce de Lomas de Zamora también estuvo presente Oscar Ferreyra Gerente General del Ceamse y la Concejal Vilma Gonzalez del Frente de Todos Lomas. Con decenas de imágenes ilustrando el recorrido histórico del peronismo la apertura estuvo a cargo de Gregorio “Potro” Zana, luego tomo el micrófono el dirigente Lomense Viñales donde se habló de coyuntura del peronismo nacional, local y se reflexionó sobre el rol del militante. En dialogo con la prensa Viñales comentó: “Un Agradecimiento enorme a los compañeros de “La Dorrego”, a Luis “Fosforo” Rodriguez, a Oscar Ferreyra, al “Potro” Zana, a Ricardo Zuñi” y todo los compañeros que integran esta corriente”. “Es bueno que los compañeros tengan la posibilidad de expresarse, recibir un libro, de mirar la historia” y agregó “Tener una mirada critica no es malo, el General Perón decía que cuando parecía que nos estábamos peleando en realidad nos estábamos reproduciendo.”

Por su parte Oscar Ferreyra señaló: “Celebro profundamento, si hay algo que tenemos que dar permanentemente es el debate, el intercambio de ideas, escucharnos y el funcionario tiene que estar cerca de la gente, y la gente poder decirle al funcionario lo que esta bien y remarcar lo que esta mal.”

Ferreyra también aseguró “Particularmente Lomas de Zamora creo que es un modelo especial, la gestión de Martin Insaurralde hace años que esta revolucionando el distrito, y por eso esta ocupando el cargo que hoy ocupa en la provincia que es para replicar ese modelo y poder permitirle ser competitivo en las próximas elecciones que se van a presentar”

Por otro lado Gregorio “Potro” Zana: “estoy convencido que el año que viene el peronismo vuelve a ganar las elecciones, pero hay un pueblo que tiene que terminar de ser convencido, tenemos que comprender cuando Juan Viñales habla sobre la ingratitud, es algo que nos hace daño pero lamentablemente lo tenemos que aceptar, pero es una realidad que cuando se nos fue uno volvieron diez”

Sobre la muestra y la entrega de los libros de Perón Viñales señaló: “las herramientas son para ellos, para que tengan una base doctrinaria , para que a su vez charlar con los compañeros que vienen de abajo y ser un puntal de esta gran gestion que viene llevando Insaurralde en Lomas de Zamora”

Al finalizar charla, todos los prensentes pudieron llevar de obsquio un libro de Juan Domingo Perón de la nueva edicion de Viñales: «La comunidad organizada», «Conducción Política» y «El modelo Argentino para el Proyecto Nacional»

Es importante señalar que el proximo 26 de agosto llevarán la muestra a la ciudad de Junin.

