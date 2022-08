Suben a $7.400 mensuales la beca Progresar para estudiantes

El Gobierno dispuso incrementar de 6.400 a 7.400 pesos mensuales el monto de las becas Progresar, destinadas a apoyar a jóvenes de 16 y 17 años para que puedan finalizar su ciclo de educación obligatoria. Mediante la resolución 2323/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, determinó que las nuevas sumas regirán con la cuota correspondiente a agosto. A partir de la nueva norma, la beca Progresar tendrá un monto de 7.400 pesos mensuales en sus líneas “Finalización de la Educación Obligatoria” y “Progresar Trabajo”, así como en la de “Fomento de la educación superior” para carreras universitarias y carreras de educación superior no universitarias. La misma suma regirá para becarios y becarias cursantes de las denominadas “carreras estratégicas” no universitarias y universitarias de 2° y 3° año inclusive, además de las y los estudiantes ingresantes de 1° y 2° año inclusive de la línea “Enfermería”. Hasta ahora, la suma para todos los casos era de 6.400 pesos mensuales y se cobra el 80% del monto de la beca durante la cursada y el 20% restante al certificar regularidad durante el año o curso. En el caso de estudiantes avanzados de nivel superior (terciario o universitario) se cobra el 100% del monto. En el caso de estudiantes avanzados de nivel superior (terciario o universitario) se cobra el 100% del monto. Asimismo, a través de la Resolución 2321/2022, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Educación también oficializó la incorporación de más de 20 mil cursos gratuitos de lenguas extranjeras que dictarán universidades nacionales para los más de 400 mil becarios del Progresar y del programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano que el viernes pasado anunciaron Perczyk y la titular de la Anses, Fernanda Raverta. Los becarios podrán acceder a cursos de inglés, francés, portugués, alemán, italiano y chino mandarín que serán dictados por 35 universidades de gestión pública y 65 institutos superiores de formación docente de todo el país. También se dictarán cursos de español como segunda lengua para estudiantes de pueblos originarios, migrantes y refugiados. Los becarios que cumplimenten esta formación recibirán un monto adicional al pago de su beca de 1.500 pesos mensuales durante cuatro meses, es decir un total de 6.000 pesos, que se acreditará al finalizar el curso con el certificado correspondiente. Para la implementación de este programa de formación en lenguas extranjeras se invertirá un total de 5.000 millones de pesos durante este año, según se especificó en la resolución firmada por el titular de la cartera educativa.

