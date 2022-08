Sigue el paro de colectivos en el AMBA y habrá frecuencia reducida durante el lunes

Ante la falta de acuerdo con el Gobierno por el pago de los subsidios adeudados a las empresas del sector, continuará el paro nocturno de colectivos que volvió a regir desde el viernes pasado. Se concretó este lunes durante la madrugada y podría agravarse a lo largo de toda la semana próxima si es que no avanzan las negociaciones entre las partes. La medida de fuerza afecta a más de 100 líneas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las unidades dejan de circular entre las 22 y las 5. El lunes después de las 5 am funcionarán con el 30% de las frecuencias habituales. La decisión fue tomada por las compañías que integran la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.). El conflicto surgió a partir de una deuda en el pago de los subsidios por parte del Estado que en julio llegó, según denunciaron estas entidades en su momento, a 19 mil millones de pesos, lo que equivale al monto de un mes completo. La semana pasada, el Ministerio de Transporte les abonó a las empresas unos $2.100 millones correspondientes a junio y la protesta se levantó, como así también un paro total que estaba previsto para el lunes último. Sin embargo, las cámaras advirtieron que iban a comenzar a circular por la noche “de acuerdo con lo que permita en cada empresa resolver en su operación” ese dinero, el cual consideraron “magro e insuficiente”. Finalmente, a través de un comunicado que emitieron el viernes, las compañías de colectivos explicaron que se vieron en la “obligación” de adaptar una vez más la cantidad de servicios diurnos y volver a suspender los nocturnos “ante el cada vez mayor atraso en el pago de las compensaciones tarifarias que se vienen generando desde el mes de marzo del corriente año”. Son más de 100 las líneas que adhieren a la medida (Maximiliano Luna) Son más de 100 las líneas que adhieren a la medida (Maximiliano Luna) “A la fecha, las líneas de distrito federal, nacionales y provinciales tienen sin cobrar el importe equivalente a un mes de los aportes que realiza el Estado para cubrir los costos indispensables para la operación normal de los servicios, situación que ya no puede sostenerse por más tiempo y que en forma progresiva terminará provocando la paralización del sistema, lo que se trata de evitar mediante la racionalización”, señalaron. Fuentes del sector precisaron a Infobae que las empresas confían en que este lunes haya un nuevo acercamiento por parte de las autoridades nacionales para solucionar el conflicto, pero aseguraron que la protesta se mantendrá firme hasta que eso pase. “Es una cuestión de dinero, no es una cuestión de negociación”, manifestó en las últimas horas José Troilo, presidente de CEAP, en declaraciones a Radio Mitre. El titular de esa cámara estimó que durante la semana que viene “habrá una menor frecuencia, entre un 20% y 30% de los servicios que hay habitualmente”. El paro afecta a las siguientes líneas: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390 y 395. También a las 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915. Por su parte, desde la cartera de Transporte señalaron que “el esquema de pagos planteado a las compañías fueron realizados y acreditados”. “En el día de hoy (por el viernes) recibieron una nueva transferencia como parte de pago”, detallaron. En este sentido, agregaron que si bien aún queda una parte de deuda, esta se viene abonando semana a semana y reduciendo. Además, las autoridades nacionales consideraron que “no es entendible” la protesta, ya que “los usuarios comenzaron a pagar un incremento de tarifa desde el primero de agosto” y, por lo tanto, las empresas “perciben un 40% de aumento”.

Both comments and pings are currently closed.