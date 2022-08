Brown: 700 profesores de educación física participan de un congreso del deporte adaptado y paralimpico

El Municipio de Almirante Brown y la Subsecretaría de Deportes bonaerense llevan adelante el “Primer Congreso de Deporte Adaptado y Paralímpico Brown” en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, un acontecimiento educativo de formación del que participan más de 700 profesores y profesoras de educación física, entrenadores, estudiantes y personas relacionadas con la temática de nuestra región. La jornada inaugural fue encabezada por Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Javier Lovera, ante más de 300 personas que se acercaron para incorporar herramientas que sirvan para la iniciación o profundización al deporte adaptado. El congreso se inició ayer lunes 22 y continúa hoy martes 23 de agosto y en ambos días disertan diversos profesionales, entrenadores y entrenadoras de todo el país, pertenecientes a distintas federaciones que componen el Comité Paralímpico Argentino, todo en el marco de un Congreso que se ubica a la vanguardia a nivel regional y provincial. Cabe destacar que en Almirante Brown desde hace años que se lleva adelante un importante programa de recreación y deporte adaptado al que asisten más de 200 vecinas y vecinos con distintos tipos de discapacidad, ya sea motriz, intelectual o sensorial, para realizar actividades como torball, goalball, atletismo, natación, bochas, fútbol, fútbol pc, y handball, rugby y basquet sobre silla de ruedas. “Quiero agradecer la articulación constante que permite que el deporte adaptado en Almirante Brown crezca y se potencie cada día más. El deporte es una actividad recreativa y social muy importante y que esté al alcance de todos nuestros vecinos y vecinas es una política de Estado que abrazamos”, sostuvo Mariano Cascallares. Y agregó: “Muchas gracias a todos y todas por su compromiso. Sigamos haciendo grande el deporte adaptado en Brown al que cada sábado se acercan más de 200 atletas con discapacidad a realizar distintas disciplinas”. Cascallares le agradeció también especialmente a todo el equipo del Instituto del Deporte y a l@s Profes del Municipio browniano. Juan Fabiani, en tanto, sostuvo que “encontrar un lugar de pertenencia es trascendental y en este espacio hay muchísimos vecinos y vecinas con discapacidad que se sienten como en casa y para nosotros es un verdadero orgullo, al igual que este primer congreso que busca potenciar todas las herramientas para seguir mejorando”. “El deporte sana. Sana al atleta y en este caso también a su familia. Sigamos generando más derechos y más inclusión porque solo así tendremos una sociedad mejor”, añadió. Finalmente, Lovera subrayó que “Almirante Brown fue uno de los primeros distritos en plantear todo lo que hace con las personas con discapacidad y desde ese momento tratamos de potenciarlo acompañando todas estas acciones”. Y concluyó: “Esperamos que este espacio de encuentro sea enriquecedor para que el deporte adaptado siga creciendo”. De la jornada inaugural participaron también el director provincial de Torneos y Eventos Deportivos, Stefano Zito; la directora de Deporte Social y Clubes de Barrios, Mariana Degregorio; el director de Desarrollo Deportivo, Federico Ricci; el director de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial, Sebastián Urquiza; el director de Educación Física, Leonardo Troncoso, y presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva. También el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola; el presidente del Instituto Municipal de Deporte, Jonathan Frisa; el director general de Deportes, Juan Crupi; el director de Deporte Adaptado, Gustavo Borro; el coordinador de Discapacidad Fernando Mihovich; el jefe de Inspección de Educación Regional, Leonardo Lafflito, y la jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, entre otras autoridades provinciales y locales.

