Avellaneda: Concierto homenaje a Leonardo Favio en el Teatro Roma

Es en el marco de las actividades que se desarrollan a lo largo del 2022, que dan cuenta de todas las facetas de este gran artista, a 10 años de su fallecimiento.Para continuar celebrando la obra de Leonardo Favio, el viernes 26 de agosto a las 20.30hs se realizará un homenaje en el Teatro Roma, Sarmiento 109, con entrada libre y gratuita. El concierto multiartístico contará con la participación de Luciana Jury, Dolores Solá, Antonio Birabent, Leo García, Julia Zenko, Chino Laborde, Sofía Viola y Mariano Fernández Bussy. Se presentará un ensamble de cámara preparado para la ocasión y un coro, que junto a los artistxs invitadxs, recorrerán sus canciones más emblemáticas. Además, habrá intervalos musicales de sus películas más importantes. Las entradas gratuitas se podrán retirar a partir del miércoles 24 de agosto en la boletería del teatro, de 10 a 20hs. Esta fecha se suma a una serie de reconocimientos ya realizados, como la reinauguración del Museo que lleva su nombre en 12 de octubre 463, Avellaneda; la recuperación de gran parte del material de archivo, y un espectáculo sinfónico en el Centro Cultural Kirchner que contó con la participación de la Sinfónica de Avellaneda. Vale recordar que en septiembre, Canal Encuentro emitirá un documental que dará cuenta de lo trabajado con su valioso archivo. En octubre, llegará el Festival Simplemente una Rosa, basado en el cancionero popular de Favio, bajo la dirección de Popi Spatocco. Finalmente, en noviembre, el Festival de Cine de Mar del Plata 2022 llevará el nombre de Leonardo Favio. Se hará la presentación del Universo Favio, un repaso de la música que utilizó Favio en sus films, y del sitio web.

