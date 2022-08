Aseguran que la ley de Alcohol Cero podría aprobarse en septiembre en la provincia

El proyecto para modificar la actual ley de tránsito en el territorio bonaerense será evaluado el próximo mes durante un debate en el Senado bonaerense. El Gobierno bonaerense confirmó que la ley de Alcohol Cero podría aprobarse en septiembre. Según confirmaron desde el Ministerio de Transporte, el proyecto para modificar la actual ley de tránsito en el territorio provincial será evaluado el próximo mes durante un debate el Senado de la provincia de Buenos Aires. Luego de varias reuniones, plenarios y exposiciones de diversos referentes, organizaciones y sectores, el proyecto está listo para ingresar en el recinto con el objetivo de logar la vigencia de la ley Alcohol Cero al volante. Si bien en ocho municipios ya rigen las ordenanzas que imponen ese límite dentro de las jurisdicciones, no hay una ley vigente a nivel provincial. En este marco, el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, indicó en las últimas horas: “El 25 de agosto tenemos la última reunión conjunta de la Ley de Alcohol Cero y en septiembre baja al recinto. Decidimos que hubiera debate y participaran todos los sectores porque le da volumen al tema y genera una toma de conciencia en la sociedad”. De esta manera, el proyecto del Ejecutivo provincial prevé la modificación de la Ley 13.927 del Código de Tránsito, donde quedará establecido que “queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con motor con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir o con una concentración de alcohol superior a cero (0) miligramos de alcohol”.

