Actualización del salario mínimo: cuál es el nuevo piso y cómo subirá

Novedades en materia financiera: durante las últimas horas, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil acordó fijar un nuevo mínimo de 51.200 pesos para el mes de septiembre. Eso implica un aumento del siete por ciento con respecto al vigente para el mes de agosto. Con los valores fijados hasta ahora, el aumento anual del salario mínimo alcanzaría al 80,9%. Asimismo, se estableció que el sueldo mínimo alcanzará los $54.550 en octubre y $57.900 en noviembre. En ese mes, habrá una revisión del monto, según se acordó. De esa forma, el salario mínimo tendrá en diciembre un incremento interanual del 80,9% y en marzo de 2023 del 75,5%. Las partes acordaron entonces realizar un seguimiento de la situación y volver a reunirse en caso de considerarlo necesario. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil convoca a 32 miembros, 16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora.

