Solano: Dos colectivos de la linea 384 se prendieron fuego

Dos colectivos de la empresa Tomás Guido se prendieron fuego en horas del domingo, en el playón de la empresa ubicado en San Francisco Solano. Una de las unidad quedó destruida por completo, mientras que la segunda presenta daños parciales. El siniestro se registró en horas del domingo, en el que las familias celebraron el Día de la Niñez con distintas actividades, en el predio ubicado en el cruce de la avenida San Martín y Santa Ana de San Francisco Solano. Se trata del playón de la empresa Tomás Guido, que tiene a su cargo las líneas 384, 177 y 271, entre otras. Uno de los rodados “terminó seriamente dañado por un incendio, mientras que otro fue afectado parcialmente”, informaron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB), que trabajaron para sofocar las llamas. Dos dotaciones acudieron al predio.

