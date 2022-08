El FdT denuncia un intento para proscribir o condicionar a Cristina Fernández de Kirchner

El Presidente, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) expresaron este lunes su “solidaridad” hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el “hostigamiento político, judicial y mediático” expresado en el juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz que, consideraron, tiene el único fin de “proscribir” o “condicionar políticamente” a la exmandataria. El presidente Alberto Fernández transmitió su “más profundo afecto y solidaridad” hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el pedido del fiscal Diego Luciani para que la exmandataria sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, a la vez que difundió desde sus redes sociales un comunicado oficial del Gobierno en el que se repudia “la persecución judicial” en su contra. El pronunciamiento del jefe del Estado tuvo difusión pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir las condenas en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz. “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: “Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”. En su posteo, adjuntó un comunicado oficial del Ejecutivo en donde resalta que “el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”. “Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina”, escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro en su cuenta de la red social Twitter. Los pronunciamientos se conocieron mientras se desarrollaba la última audiencia de las 9 establecidas para el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, que se realiza en los tribunales de Comodoro Py. “En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos”, pidió De Pedro en su hilo de tuits, a los que adjuntó un posteo de esta mañana de la Vicepresidenta. Fernández de Kirchner también se pronunció en esa red social a través de una serie de posteos. “Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, afirmó la expresidenta en el primero de sus tuits. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseveró que “hoy estamos viendo como parte del poder judicial está queriendo proscribir a @CFKArgentina”. “La Argentina se merece una Justicia independiente. Es imperioso para nuestro sistema democrático no dejar pasar esta persecución política”, remarcó. Para el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, la “falta de pruebas contra @CFKArgentina muestra que existe una persecución política en marcha” y además señaló que “esas prácticas no deben ser parte de nuestra democracia”. “Repudiamos la persecución judicial y política a @CFKArgentina, quien cambió la historia de nuestro país para transformar la vida y la educación de millones de argentinos”, expresó el titular de Educación, Jaime Perczyk. El canciller Santiago Cafiero aseguró que con esa causa “quieren proscribir” a la expresidenta. “La extrema derecha en América latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región”, alertó el canciller, citando como casos a los exmandatarios Evo Morales (Bolivia) y a Luis Inácio Lula da Silva (Brasil). Cafiero indicó que “nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos”. “Basta de persecución. Basta de ‘lawfare’. Todos con Cristina”, posteó en Twitter el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, mientras el riojano Ricardo Quintela habló de la existencia de “manifiesta parcialidad de los fiscales y jueces en contra de Cristina Fernández de Kirchner”, en este juicio. “Jueces y fiscales asociados a la trama corporativa, buscan ofrecer como logro de su accionar la condena sin pruebas de @CFKArgentina, al establishment del siempre privilegiado grupo de poderoso”, escribió Quintela. La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, señaló que “una parte del poder judicial quiere proscribir a @CFKArgentina como lo hicieron con Lula y otros”. “Arman causas sin pruebas para disciplinarla por trabajar en beneficio del pueblo argentino. Exigimos el fin de la persecución, vivamos en democracia”, dijo. La vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario; el jefe de Gabinete de Ministros bonaerense, Martín Insaurralde, y el ministro de salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, manifestaron su rechazo a la persecución judicial contra la vicepresidenta y su respaldo en este momento. “Rechazo la persecución judicial contra @CFKArgentina, que atenta también contra las reglas claras de nuestra democracia, y ratifico mi solidaridad y acompañamiento a quien le cambió la vida a millones de argentinos y argentinas con sus políticas públicas”, agregó Insaurralde enTwitter. El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, expresó que “con Cristina no se jode” y agregó: “Cristina contra el poder, en el medio no hay nada”. El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau señaló por su parte que el juicio por la causa vialidad es “un gran operativo de persecución política contra Cristina Kirchner”. Aludió, también por Twitter, a que “un fiscal sin pruebas concretas en el juicio apelará a un compendio de frases construidas en el tiempo por Clarín, La Nación, Lanata y hasta Viviana Canosa”. “También echará mano -continuó Moreau- a dichos en otros juicios. Sabe que goza de la impunidad de ser compinche del presidente del tribunal”. Moreau concluyó que “el pueblo movilizado pacíficamente se encargará de defender el Estado de Derecho”. En tanto, el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, expresó por la misma red social que “con Cristina no se jode”. Desde los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires repudiaron “la persecución judicial” contra Cristina Kirchner. Aseguraron que la causa vialidad “es un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático que se lleva adelante en forma coordinada en nuestro país y en Latinoamérica desde el año 2015”. “En el caso de nuestra Vicepresidenta, esta práctica tiene un claro objetivo: proscribirla políticamente”, sostuvieron. Los diputados nacionales del Frente de Todos, en tanto, ratificaron en un comunicado su “solidaridad con la compañera vicepresidenta” y repudiaron “toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales”. “La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución”, expresaron los legisladores. Afirmaron que el objetivo es “condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia argentina”. “Basta de persecución. Basta de Por su parte, los senadores nacionales del FdT, también en un comunicado, aseguraron que existe una “persecución política” contra la Vicepresidenta que proviene de “una parte de la Justicia”. En un comunicado difundido esta mañana, el grupo de senadores que encabeza el formoseño José Mayans expresó que esto se lleva a cabo “en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares”. “Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa”, precisaron los senadores del Frente de Todos. El objetivo del juicio es “condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia argentina” Bloque de diputados nacionales del FdT Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), dijo que “no es algo contra” ella (en alusión a la Vicepresidenta) sino que “vienen por el peronismo”. “Esto es un bochorno, una vergüenza, este sector de la Justicia es parte del PRO”, añadió en declaraciones a FM La Patriada. Para García, “a Cristina se la está juzgando por haberse enfrentado a los sectores de poder”, por lo que consideró que “todo lo demás es fabulación, es un alegato sin sustentación, sin pruebas y con actos de provocación”. Intendentes bonaerenses del FdT también hicieron llegar sus palabras de apoyo a Fernández de Kirchner a través de Twitter. “La condena está escrita por el Partido judicial macrista. Como a Perón, quieren proscribirla, por su inteligencia y su coraje para darle dignidad a lxs trabajadores y enfrentar al poder real que ganan a costa del hambre de nuestro Pueblo“, evaluó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. También el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza manifestó su apoyo y afirmó que “no vamos a permitir que se dañe nuestra democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar”. “Cristina es sinónimo de más derechos populares e igualdad. Eso molesta mucho a las minorías privilegiadas que buscan su proscripción”, indicó.

Both comments and pings are currently closed.