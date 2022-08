Claudio Lozano se despega del Gobierno y busca la interna en el Frente de Todos

Unidad Popular (UP), el partido liderado por el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, lanzó un comunicado este sábado para confirmar su alejamiento del Gobierno de Alberto Fernández y competir en las elecciones primarias del 2023 dentro del Frente de Todos. En el texto, la agrupación señaló que “toma la decisión de convocarse y convocar a la creación de una nueva propuesta política que recupere la unidad popular para transformar la Argentina que el Frente de Todos expresara en el 2019”. De cara a los próximos comicios nacionales, añadieron: “Esta propuesta deberá exigirle al Gobierno las medidas urgentes que el pueblo argentino necesita y disputará las primarias del Frente de Todos en el 2023”. Por qué Unidad Popular se aleja del Gobierno

El frente liderado por Lozano dio los argumentos para explicar por qué, pese a integrar la alianza oficialista, decide distanciarse del Poder Ejecutivo: “El giro conservador adoptado por el Gobierno nacional ya nada tiene que ver con los compromisos electorales que en el 2019 el Frente de Todos asumiera con la ciudadanía”, manifestaron. Con ese tono, la UP “decide tomar distancia de una gestión gubernamental que, una vez más, descarga sobre la mayor parte de la población los costos de la crisis”. Para el grupo conducido por Lozano, “el nuevo esquema institucional expresa, desde la perspectiva de Unidad Popular, la decisión de resignar la gestión del Gobierno en manos de aquellos actores políticos que, si bien son parte del Frente de Todos, son también los que detentan los vínculos más fluidos con el poder económico local y con los Estados Unidos”. Así, concluyeron: “No estamos dispuestos a aceptar que se cristalice como conducción en el Frente de Todos una opción conservadora que dispute la gestión del orden conservador de desigualdades con la otra opción conservadora de Juntos para el Cambio. Y tampoco vamos a aceptar pasivamente que el fracaso de la gestión del Gobierno del Frente sea la excusa para el retorno del pasado neoliberal”. De forma reciente, Lozano debió abandonar la Dirección del Banco Nación tras la designación de Silvina Batakis, quien llegó al puesto bancario al verse obligada a dejar el Ministerio de Economía, que quedó a cargo de Sergio Massa.

