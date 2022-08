Cascallares y Fabiani recorrieron una obra que permitirá ampliar las redes y mejorar la presión de agua potable

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a Mariano Cascallares y la titular de Aysa, Malena Galmarini, recorrieron la histórica megaobra del Sistema de Agua Sur que consiste en la ampliación de la Planta Potabilizadora General Belgrano, en Quilmes, incrementando la producción en un millón de metros cúbicos de agua diarios, lo que permitirá mejorar y ampliar el abastecimiento de agua potable para las nuevas redes que se construyen en nuestro distrito. La recorrida de la obra se realizó junto a intendentes y a los equipos de Aysa y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que aportó el financiamiento (créditos) para concretar esta obra histórica para toda la región. En realidad el Sistema de Agua Sur comprende una nueva toma de agua en el Río de La Plata, la ampliación de la Planta Potabilizadora y el río subterráneo que traslada el agua potable hasta Almirante Brown y toda la zona sur del Conurbano. En ese sentido, Mariano Cascallares explicó que “se trata de un enorme río subterráneo que va a potenciar la provisión de agua potable desde el Río de La Plata y que nos posibilitará seguir avanzando con la ampliación de las redes de agua de Almirante Brown y también mejorar la presión. Esta megaobra beneficiará a 2,5 millones de habitantes del Sur del Conurbano, entre ellos a miles de vecinas y vecinos de los barrios y las localidades brownianas”, indicó. Agregó Mariano Cascallares que “esto nos va a permitir seguir extendiendo las redes de agua potable y tener mayor presión en el servicio, garantizando el derecho al agua para todos nuestros vecinos”. La obra del Sistema de Agua Sur tiene un avance del 41 por ciento, tiene fecha de finalización para mayo de 2024 y genera 1500 puestos de trabajo. Prevé reemplazar el agua subterránea de pozos y baterías por agua potable de origen superficial. Las autoridades brownianas le agradecieron especialmente por la recorrida al presidente del CAF, Sergio Díaz Granados; y a su vicepresidente Christian Asinelli por la recorrida y por el detallado informe sobre el avance de las obras que permitirán seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos.

