En Brown, una multitud celebró el “Día de la Niñez” con actividades y espectáculos

Se llevaron a cabo festejos en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, en instituciones descentralizadas y en clubes de barrio. El Municipio de Almirante Brown continúa con las fechas del Mes de la Niñez que incluye a todas las localidades de nuestro distrito. Este sábado las actividades se concentraron en el Polideportivo Municipal Diego Armando Maradona hasta donde llegaron cientos de niñas y niños de los comedores y merenderos de Almirante Brown para disfrutar de espectáculos y recibir su regalo anticipado a horas del Día de la Niñez. El domingo la Caravana de la Niñez desembarcó en la Plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia y en la Plaza El Ombú de Adrogué, más precisamente en el Barrio Vattuone a metros del Instituto de Formación Docente N° 41. Allí durante toda la tarde hubo números artísticos y musicales, sorteos y regalos además de las más variadas atracciones para los más pequeños que disfrutaron en familia. Cada actividad fue organizada y seguida de cerca por el equipo del Municipio browniano. En ese sentido, Mariano Cascallares destacó la importancia de “generar estas instancias de esparcimiento para la niñez mientras en paralelo continuamos mejorando la infraestructura escolar o con programas como´Chicos al Agua’ o ‘Niños a la Vista’ que tantas satisfacciones nos vienen dando”, indicó. A su turno Juan Fabiani, quien participó de las actividades por el Día de la Niñez, destacó “la gran participación de la comunidad y la descentralización que caracterizó a la Caravana de la Niñez organizada por el Municipio”.

