Emotivo homenaje del pueblo y las instituciones de Burzaco en su 157° aniversario

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y Mariano Cascallares encabezaron un emotivo acto conmemorativo por el 157° Aniversario de la querida localidad de Burzaco junto a vecinos, vecinas, ex combatientes e instituciones de bien público del distrito La actividad se llevó adelante en el Monumento a la Bandera ubicado en la Plaza “General Manuel Belgrano”, en el cruce de las calles Quintana y 25 de Mayo, y comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego se descubrió una placa conmemorativa del Pueblo y Gobierno de Almirante Brown por el 40º Aniversario de la Gesta de Malvinas junto a los queridos Veteranos y una acción de gracias, a cargo del cura párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción, Osvaldo Mouriño. Posteriormente se llevó a cabo la entrega de banderas de ceremonia a diferentes establecimientos e instituciones, entre ellas: la Asociación Diferenciada Alte Brown y la Escuela Secundaria Nº2. También se entregaron banderas al Colegio San José, junto con una placa conmemorativa por su 75 aniversario, y a la Escuela Primaria Nº78, por sus 25 años de vida. En el momento de palabras, brindaron emotivos discursos el secretario general de la Comisión Directiva de Burzaco Futbol Club, Alejandro Omar Canel, y el ex futbolista argentino, campeón del Mundial 1986, Héctor “El Negro” Enrique. Finalmente, se hizo un reconocimiento especial a la trayectoria a la familia Papa por los 90 años de la Confitería y Panadería “El Molino”, y el grupo musical de ballet “Cautivos de la Danza” realizaron un show con la “Chacarera de Almirante Brown” de fondo. “Es una alegría compartir con la comunidad el aniversario de esta querida localidad tan pujante, con tantos matices e instituciones que hacen historia. El camino que tenemos que recorrer es el de honrar a nuestros pioneros que decidieron organizarse y generar esta hermosa ciudad. Felicitaciones Burzaco en este nuevo año y gracias por esa fuerza y coraje que cada día nos inspira a ser mejores”, sostuvo Juan Fabiani. Cascallares, en tanto, subrayó que “este pueblo tiene mucha historia pero también mucho presente”, al tiempo que remarcó la “gran cantidad de obras que se están llevando adelante para seguir construyendo la ciudad que tanto queremos”. “Tenemos en marcha obras de cloacas con AySA que benefician a más de 20.000 vecinos y vecinas, el histórico Viaducto en Ruta 4, la colocación de miles de luminarias LED, la pavimentación de cientos de calles, la colocación de alarmas comunitarias, las obras en la Universidad, nuevas escuelas como la Técnica Nº4 y la puesta en valor de los espacios públicos, entre muchas medidas”, apuntó. Cabe destacar que durante el acto se conmemoró también el 79º Aniversario del Monumento a la Bandera, el primero en construirse en todo el territorio nacional. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, y la delegada Andrea Capasso, además de secretarios y secretarias, subsecretarios, concejales, concejalas y consejeros escolares del distrito. También dijeron presente autoridades policiales, bomberos, Gendarmería, ex combatientes de Malvinas, establecimientos educativos e instituciones de bien pública, vecinos y vecinas.

