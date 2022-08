Kicillof recibe a la Liga de Gobernadores en La Plata: Alerta por el recorte de fondos impulsado por Massa

La Liga de Gobernadores peronistas se volverá a encontrar este viernes al mediodía en la ciudad de La Plata para analizar las primeras medidas del Ministro de Economía, Sergio Massa, y cómo impactan en el presupuesto destinado a las provincias, las obras en ejecución y en el esquema de subsidios a la energía y el transporte. En el tercer encuentro del espacio, también se discutirá sobre la reconversión de planes sociales en trabajo genuino, que se oficializará en breve a través de un decreto. Los mandatarios provinciales, además, volverán a exponer sus planteos sobre la distribución de los recursos coparticipables y la disputa legal que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.

