Durante el próximo fin de semana no habrá trenes entre Lomas y Constitución

Desde las 12 del próximo sábado y durante todo el domingo los trenes del ferrocarril Roca circularán con un recorrido que estará limitado y en el que la cabecera de Plaza Constitución será reemplazada por la estación de Temperley. De tal modo no habrá servicios entre Constitución y Lomas de Zamora mientras que la circulación se restingirá a los que circulen entre las estaciones Temperley y Ezeiza; entre Temperley y Alejandro Korn; y entre Temperley y Bosques. La restricción del servicio ferroviario está motivada por la realización de obras en el paso bajo nivel que se construye en Lomas de Zamora para vincular las calles Ayacucho y Loria. La construcción de este paso bajo nivel busca evitar los congestionamientos de tránsito vehicular que se generan en horas pico, como también prevenir los accidentes que se pueden ocasionar en este cruce de vital importancia tanto para los conductores como para los peatones. En ese sentido, el túnel posibilitará la circulación sin interrupciones en dos carriles y se convertirá en una conexión directa y segura entre la avenida Alsina y Meeks en un proyecto que involucra la edificación de una pasarela peatonal en uno de sus laterales con accesibilidad para personas con movilidad reducida, calles de servicio paralelas y un retorno por encima del túnel, en ambos lados. Además, esta obra mejorará la infraestructura hídrica en la zona, ya que se reconstruirá y ampliará la red de desagües pluviales existente para adaptarla a la nueva disposición urbana.

