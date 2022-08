Volvía del colegio y lo balearon por la espalda para robarle el celular en Ingeniero Budge

Un estudiante de 15 años fue baleado por la espalda cuando volvía del colegio e intentó escapar de un asalto cometido por dos motochorros que tras dispararle finalmente le robaron su teléfono celular, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, informaron hoy fuentes policiales. El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 de ayer, a cuatro cuadras de la escuela Secundaria N° 30, cuando un alumno de cuarto año que regresaba a su casa fue abordado por dos delincuentes a bordo de una moto. El ladrón que viajaba en la parte trasera de la moto se bajó del vehículo armado e increpó al joven. De acuerdo a los datos que se desprenden de la causa, el adolescente se asustó y salió corriendo con la primera intención de lograr escapar. Pero el delincuente le efectuó un disparo por la espalda, el estudiante cayó herido y arrojó su celular, que fue recolectado por el ladrón, quien luego escapó con el cómplice. El estudiante se encontraba internado hoy fuera de peligro pero debe ser sometido a una cirugía. La secuencia quedó registrada en un video de una cámara de seguridad. El caso, por el que no hay detenidos, es investigado por la comisaría 10ma. de Ingeniero Budge y por la fiscalía de turno de Lomas de Zamora.

