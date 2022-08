Yasky reclamó un aumento salarial de suma fija por decreto con piso de $30.000

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, insistió en el pedido para que el Gobierno otorgue un aumento salarial por decreto y señaló que «para empezar a hablar, 30 mil pesos debería ser el piso de la suma fija». «Estamos en un momento donde no se puede seguir postergando una decisión que signifique recomponer el ingreso y los salarios», sostuvo el también diputado nacional del Frente de Todos.

