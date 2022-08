Lanús: reconocimiento municipal a jóvenes deportistas locales que ganaron medallas en el Nacional de Taekwondo ITF

Diego Kravetz, acompañado por el secretario de Educación, Empleo y Deporte Damián Sala, reconoció a las taekwondistas que participaron del Campeonato Nacional Open San Luis – TAEKWONDO WTF, el cual se disputó los días 23, 24 y 25 de julio en San Luis. Kiara Cecilia Cabrera Villagran, de 15 años (medalla de oro en la categoría juvenil verde, campeona nacional), Shaiel Gabriela Cabrera Villagran, de 17 años y Agostina Desiree Palomo, de 13 años (medalla de plata, quedando sub-campeona nacional en la categoría cadete amarillo), son de Lanús y apoyadas por el Municipio viajaron al Parque La Pedrera de Villa Mercedes para disputar el torneo. Es la primera vez que las mismas participan de un Torneo Nacional, el cual contó con más de 400 competidores de 22 provincias, con los mejores valores juveniles del país. A partir del Nacional, se buscó detectar a quienes integren el equipo panamericano infantil de Taekwondo. “La idea en estas competiciones es también buscar futuros talentos. Vemos la evolución de cada uno de ellos, la cual es una manera de probarse, vienen de todos lados. Esto fue posible gracias al subsidio que nos otorgó la Municipalidad y la venta de rifas.”, comentó Fernanda Reinoso, entrenadora de las chicas, quien además trabaja dando clases de taekwondo adaptado para chicos y chicas hipoacúsicos o con autismo. Los entrenamientos se dictan en el Club Juncal (Cnel. Pringles 2837, Lanús Este), donde también hay chicos que se encuentran compitiendo en los Juegos Bonaerenses. Además de Kravetz y Sala, acompañaron la actividad el subsecretario de Deporte de Lanús, Gabriel Facal y el secretario de la Federación de Taekwondo Bonaerense, Domingo Sacco.

